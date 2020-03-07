"سقوط صنداونز".. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا صعود الأهلي القاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأهل الأهلي إلى دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما صعد على حساب فريق صنداونز بطل جنوب أفريقيا بالتعادل الإيجابي الذي تحقق في لقاء الإياب بهدف لكل جانب.

مباراة الذهاب والتي أقيمت بمصر استطاع علي معلول أن يقود الأهلي للفوز بعدما سجل هدفي الفريق الأحمر قبل أن يعود نفس اللاعب التونسي ويسجل هدف فريقه في موقعة الإياب.

الأهلي والذي تمكن من الثأر على نتيجة الموسم الماضي من صنداونز أصبح في المربع الذهبي لينتظر الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والذي تغلب في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في المغرب.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما تناولته الصحف الجنوب أفريقية عقب تأهل الأهلي على حساب صنداونز:

- "الأهلي ينهي مشوار صنداونز"

قالت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية إن فريق الأهلي استطاع أن ينهي مشوار صنداونز الأفريقي بعدما فرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

وأضافت الصحيفة أن بطل مصر استفاد من هذه النتيجة بعدما قطع نصف المشوار في مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد جاء عن طريق علي معلول قبل أن يعود نفس اللاعب التونسي ويسجل هدف الأهلي في شباك بطل جنوب أفريقيا.

- "رحلة صنداونز تنتهي"

ذكرت صحيفة "سوكر لودوميا" أن رحلة فريق صنداونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا انتهت عن طريق الأهلي والذي استطاع أن يستكمل مشواره القاري.

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وأشادت الصحيفة الجنوب أفريقية بالمستوى الذي ظهر عليه الأهلي خاصة بعدما نجح الفريق الأحمر في زيارة شباك صنداونز عن طريق نجمه علي معلول والذي سجل هدفي الذهاب.

- "سقوط صنداونز أمام عملاق مصر"

سلطت صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية الضوء على خروج صنداونز من البطولة القارية لتصف هذا الموقف بـ"السقوط" على يد عملاق مصر وهو الأهلي.

واستكملت الصحيفة حديثها عن اللقاء قائلة إن الأهلي نجح في حسم اللقاء لصالحه بعدما سجل ثلاث مرات في شباك صنداونز بواقع هدفين في الذهاب وهدف في موقعة الإياب.

- "صنداونز يفشل في تحقيق المعجزة"

صحيفة "heraldlive" الجنوب أفريقية قالت إن فريق صنداونز فشل في تحقيق المعجزة بعد خسارته في لقاء الذهاب أمام الأهلي قبل أن يخرج بنتيجة التعادل.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية أن محمد الشناوي لجأ إلى إهدار الوقت من أجل تحقيق الصعود وهو الأمر الذي أغضب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز.