عمر جابر على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة زاناكو في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية. ويواجه فريق بيراميدز نظيره نادي زاناكو في الثالثة عصر الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة. واختار المدرب تشاتشيتش قائمة مكون من: حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد دعدور. Advertisements خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة زاناكو الزامبي بنتيجة بثلاثية أهداف دون رد على أرضه ووسط جماهيره يوم الأحد الماضي.

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