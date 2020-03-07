بالفيديو.. لاعبو الرجاء يتحولون لملاكمين بعد مباراة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل لاعبو الرجاء المغربي في مشادات بالأيدي مع بعض من جماهير مازيمبي، بعد صافرة نهاية المباراة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطابل أفريقيا.

ونجح فريق الرجاء في التأهل لنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة من مازيمبي بهدف دون رد في المباراة التي جرت ظهر السبت في الكونغو الديموقراطية.

Advertisements

وكان الرجاء قد حسم موقعة الذهاب بهدفين دون رد والتي جرت الأسبوع الماضي في الدار البيضاء.

وعقب صافرة النهاية، حدثت مشادات بالأيدي بين عدد من لاعبي الرجاء وبعض جمهور مازيمبي، إثر وصلة من السباب قامت بها الجماهير تجاه الفريق الضيف، ولجأ اخرون للبصق على لاعبي الفريق المغربي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الرجاء نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.