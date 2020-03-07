موسيماني: الأهلي يمتلك أفضل اللاعبين .. وصن داونز عانى من إضاعة الوقت

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز عدم رضاه عن إهدار لاعبي الأهلي للوقت خاصة الحارس محمد الشناوي.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حارس الأهلي أضاع وقتا كبيرا في اللقاء، وواجهنا فريقا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".
وأضاف: "لا اعتقد أن فايلر سيكون سعيدا بإهدار الوقت الذي قام به الحارس محمد الشناوي لعبنا بطريقتنا المعهودة في المباراة كما هو
نستطيع أن نلملم أوراقنا ونستعد لمنافسات الموسم المقبل من دوري الأبطال بمستوى أفضل، الأهلي أنفق ملايين الدولارات لجلب لاعبين أمثال بادجي ورمضان صبحي وديانج، وإنفاق فرق شمال إفريقيا أكبر منا دون شك. الترجي مثلا ميزانيته ضعف ميزانيتنا وخرج بالأمس أمام الزمالك.
بلا شك نتمنى تقدم فرق جنوب إفريقيا لتوازي فرق مصر والمغرب وتونس التي وصل من كل بلد منها فريقين لربع النهائي.
وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وحسم الأهلي تأهله من بريتوريا بعد التعادل مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
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