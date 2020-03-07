كلوب: ليفربول سيقاتل حتى نهاية الموسم

أعرب الألماني يوجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بأداء فريقه بمبارة اليوم السبت أمام بورنموث، التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، والتي حقق فيها الريدز الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلهما، محمد صلاح وساديو ماني.

قال كلوب في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء: " أعتقد أن اليوم هو الفوز 22 علي ملعب أنفيلد، نحن لم نفكر في هذا الرقم قبل المباراة، ولكن بعد الفوز، ولكننا فكرنا به بعد الفوز، أنه شئ رائع وخاص أن تحقق أرقام قياسية مع

الفريق".وأضاف كلوب : " مباراة اليوم التي فزنا فيها، هي أكبر مثال علي أننا يجب أن نقاتل من أجل الفوز، فنحن لسنا عباقرة، ولكننا نستطيع القتال حتي نهاية الموسم، وبعده نفكر ماذا جنيناه من هذا الأداء".

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 27 في المركز الثامن عشر.

