بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من تونس بعد تخطي عقبة فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بمجموع لقائي الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين راحة غدا على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

إفريقيا.وكان الفريق قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بمجموع لقائي الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ومنح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين راحة غدا على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

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