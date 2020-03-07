محمد صلاح: لا أنشغل كثيراً بالأرقام الشخصية مع ليفربول

أكد الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، أهمية فوز الريدز على بورنموث، والتي أنتهت بهدفين لهدف لصالح الريدز، التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجول الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، حيث أنه تركيزه على مساعدة الفريق من أجل الفوز، وتحقيق الثلاث نقاط.

قال محمد صلاح في تصريحاته عقب المباراة:" أرقامي الفردية جيدة، وسعيد بالطبع بوصولي إلى الهدف

رقم 70 خلال 100 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، لكن أنا أركز أكثر على الفريق ومساعدته من اجل ضمان الفوز".

وتابع:" أظهرنا شخصيتنا اليوم بعد التأخر في النتيجة أمام بورنموث، توجب علينا أن نقوم برد الفعل، ونجحنا في القيام بذلك وتحقيق الفوز".

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وأضاف:" أحب مساعدة الفريق من أجل الفوز، علينا

مواصلة التقدم خلال المباريات القادمة حتى نهاية الموسم".

ووصل صلاح للهدف رقم 70 مع ليفربول خلال 100 مباراة له مع الريدز، بالبريميرليج، ورفع رصيده التهديفي لهذا الموسم إلى 16 هدف، ليفصله هدف وحيد عن المتصدر بيير أوباميانج مهاجم أرسنال، وجيمي فادري مهاجم ليستر سيتي، اللذان سجلا 17 هدف.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة متربعًا على صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، قبل خوض الأخير مباراته من نفس الجولة أمام مانسشتر يونايتد غدًا الاحد.