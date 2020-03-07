رامي ربيعة بعد إقصاء صن داونز: واجهنا فريق متميز في اللعب على أرضه

أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة العودة بجنوب إفريقيا.

وأضاف ربيعة: «هذا الصعود هو أقل ما نستطيع أن نقدمه لجمهور الأهلي العظيم المساند لنا في كل

الظروف».وأضاف ربيعة: «قدمنا مباراة مميزة أمام فريق قوي يجيد اللعب على أرضه، ويؤدي بشكل رائع على المستوى الفني، ولكن أداء الأهلي كان الأفضل، واستطعنا تحجيم خطورته خلال شوطي المباراة».وأوضح ربيعة أن سر قوة الأهلي في هذه البطولة وتحديدًا في لقاء صن داونز الأخير يكمن في حالة الود والتآخي التي يتحلى بها جميع اللاعبين، فالجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق اللقب، وهذا ما عبر عنه رد فعل اللاعبين الموجودين في مصر أيضًا، من خلال اتصالاتهم المكثفة بالبعثة طوال الفترة الماضية وتحفيزهم الدائم لزملائهم في جنوب إفريقيا.وأتم: «لدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، في مقدمتها الفوز بدوري الأبطال، وإهداء اللقب إلى جماهير الأهلي الوفية».