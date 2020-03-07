وليد أزارو يقود تشكيل الاتفاق لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

أعلن خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل فريق الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتى:
حراسة المرمى : رايس مبولحي.
خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك أميسي، سعيد الربيعي، .
خط الوسط :إبراهيم محنشي، فيليب كيش،
خط الهجوم : سلمان دوكارا، وليد أزارو.
الاحتياط : عبدالله الصالح، عبدالله الخطيب، سعد خيري، حسين سالم، علي هزازي، فواز الطريس، صالح العمري، عبدالله السالم، هزاع الهزاع.
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