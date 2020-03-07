أحمد الشيخ بعد تأهل الأهلي الإفريقي: «إن شاء الله البطولة لينا»

أعرب أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه للدور النصف النهائي متخطيًا صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه في مباراة اليوم بهدف لكلا الفريقين.

ونشر أحمد الشيخ تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي

تويتر منذ قليل قائلا : "مبروك لجمهور النادى الاهلى الداعم دائمآ لناديه ولاعبيه وإن شاء الله البطوله لينا الحمد لله أولًا وآخر، لاعيبه كلها رجاله".



والجدير بالذكر السويسري رينيه فايلر

ضم اللاعب أحمد الشيخ لقائمة الفريق لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن لم يشارك اللاعب بالمباراة وجلس علي مقاعد البدلاء.وكان الأهلي قد فاز علي ماميلودي صن دونز بثنائية نظيفة سجلها التونسي علي معلول، بمباراة الذهاب التي لعبت علي ستاد القاهرة الدولي.