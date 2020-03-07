أعرب أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه للدور النصف النهائي متخطيًا صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه في مباراة اليوم بهدف لكلا الفريقين.
ونشر أحمد الشيخ تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي
ضم اللاعب أحمد الشيخ لقائمة الفريق لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن لم يشارك اللاعب بالمباراة وجلس علي مقاعد البدلاء.
والجدير بالذكر السويسري رينيه فايلر
وكان الأهلي قد فاز علي ماميلودي صن دونز بثنائية نظيفة سجلها التونسي علي معلول، بمباراة الذهاب التي لعبت علي ستاد القاهرة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ بعد تأهل الأهلي الإفريقي: «إن شاء الله البطولة لينا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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