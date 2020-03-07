تشكيل توتنهام أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام بيرنلي، خلال المباراة التي ستنطلق الساعة السابعة والنصف، ضمن الجولة الـ29 من والنصف، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس Advertisements في الدفاع: يان فيرتونخين، تانجانجا، دافينسون سانشيز، توبي ألديرفيرلد في خط الوسط: ندومبيلي، إيرك داير، أوليفر سكيب في الهجوم: إيرك لاميلا، ديلي آلي، بيرجوين

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