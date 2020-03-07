اونلاين | يلا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت 7 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت 7 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت 7 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA برشلونة يستضيف ريال سوسييداد بالليجا.

كورة جول، حيث يدخل برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل مطاردة ريال مدريد، على الصدارة، KORA GOAL برشلونة يطمح في تلاشي إسقاط النقاط بالدوري.

ويلعب برشلونة تحت قيادة مدربه كيكي سيتين المدير الفني، كورة ستار حيث سيكون الفريق الكتالوني مطالب بإقناع جماهيره، وتحقيق الفوز فقط من أجل العودة لتصدر ترتيب الدوري، عقب السقوط بالكلاسيكو الأخير، وقبل مواجهة ريال مدريد ضد ريال بيتيس لحساب نفس الجولة، KORA STAR البلوجرانا يستضيف سوسيداد على ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بالدوري

Advertisements

وتُقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE برشلونة يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز لتصدر جدول الترتيب مؤقتًا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 43 نقطة، كورة فور جول سوسيداد يسعى لتحقيق المفاجأة والتقدم للمربع الذهبي بجدول الترتيب KORA4GOAL سوسيداد ضيفًا على برشلونة بملعب كامب نو.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر برشلونة يلعب ضد سوسيداد بالدوري الإسباني بدون تقطيع.