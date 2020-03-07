اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني كورة ستار kora star

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يستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني الممتاز.

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ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين برشلونة ومنافسه ريال سوسيداد، أرضية ملعب كامب نو في كتالونيا.

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ويقام اللقاء عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

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في آخر لقاء لفريق برشلونة تلقى الهزيمة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

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بينما حقق ريال سوسيداد الفوز بهدف نظيف أمام ميراندس، في نصف نهائي كأس الملك الإسباني.

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وتذاع المباراة التي تقام بين برشلونة وريال سوسيداد، ضمن مباريات الدوري الإسباني، على قناة bein sports Hd 3.