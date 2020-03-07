اونلاين | YALLA SHOOT شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد السبت 7/3/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YALLA SHOOT شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد السبت 7/3/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ويشهد ملعب كامب نو مواجهة هامة تجمع برشلونة وضيفه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني، حيث يسعى برشلونة للفوز والصعود للصدارة مؤقتاً.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال سوسيداد

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ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس – فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسوا فاتي – ليونيل ميسي

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

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تبدأ أحداث المباراة اليوم السبت 7 مارس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 3.