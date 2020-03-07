اونلاين | بث مباشر كورة لايف KORALIVE، مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الاسباني

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الاسباني عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

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حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال سوسيداد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على ريال سوسيداد Barcelona ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه ريال سوسيداد الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.