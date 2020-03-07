اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت برشلونة ضد ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت برشلونة ضد ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا كورة تابع البث المباشر لمواجهة فريق برشلونة مع فريق ريال سوسيداد والتي ستقام اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني COOL KOORA.

كورة ستار كشف المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن مفاجأة بعد تصرفات ايدر سارابيا مساعده في الطاقم التدريبي في مباراة ريال مدريد الأخيرة بالكلاسيكو KOORA STAR وكان فريق برشلونة قد خسر مباراته أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد BEIN MATSH.

يلا شوت حصري وقال سيتين في تصريحات صحفية : تصرفات إيدر سارابيا سلوك لا ينبغي أن يكون موجود لدينا في الطاقم التدريبي، وهناك طريقة أخرى للتعبير عن طلباتك، وليست مسألة تبرير للفريق YALA SHOOOT PLUS ويسعى البارسا للعودة إلى طريق الانتصارات خلال تلك المباراة أمام ريال سوسيداد KOORA STAR.

كورة أونلاين وجه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسالة مثيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم البرسا قبل مواجهة سوسيداد YALA KOORA يوم غد السبت في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري BARCELONA وقال كيكي سيتين في تصريحاته اليوم خلال المؤتمر الصحفي إنه لا يخشي من ابتعاد ليونيل ميسي عن عملية التهديف خلال الفترة الماضية YALA LIVE.