اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

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بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وريال سوسيداد بدون تقطيع، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة في حين يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 43 نقطة. يسعى برشلونة للحصول على النقاط الثلاث من أجل مواصلة صراعه مع غريمه التقليدي ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني بينما يسعى ريال سوسيداد في الاستمرار في الصراع مع إشبيلة وخيتافي وأتلتيكو مدريد على المربع الذهبي في الدوري الإسباني.

وخسر الفريق الكتالوني على يد النادي الملكي في كلاسيكو الأرض في الجولة الماضية بهدفين نظيفين فيما فاز ريال سوسيداد في ملعبه على بلد الوليد بهدف نظيف.

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