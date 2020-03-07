اونلاين | yalla shoot .. بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد، التشكيل المتوقع للعملاق الكتالوني:

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وريال سوسيداد في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر yalla shoot، يحاول كيكي سيتين في تحقيق الفوز من أجل إقتناص الصدارة ولو مؤقتاً من المتصدر ريال مدريد.

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