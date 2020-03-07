رياضة | أرسنال يحسم ديربي لندن بهدف في شباك وست هام ونيوكاسل يهزم ساوثهامبتون بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يحسم ديربي لندن بهدف في شباك وست هام ونيوكاسل يهزم ساوثهامبتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الفرنسي الكسندر لاكازيت هدف فريق أرسنال الوحيد في المباراة بالشوط الثاني.

وفي إطار منافسات نفس الجولة حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا صعبا على حساب فريق ساوثهامبتون بهدف نظيف، وأيضاً حقق فريق شيفيلد يونايتد نفس النتيجة مع فريق نوريتش سيتي.

وتعادل فريق ولفرهامبتون مع فريق برايتون بنتيجة سلبية، وحسم فريق كريستال بالاس مباراته مع واتفورد بهدف نظيف أحرزه أندريه أيو في الشوط الأول.