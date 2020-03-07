رياضة | مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : فيرتونخين - سانشيز - ألدرفاليد - تانجانجا.

خط الوسط : داير - ديلي آلي - لاميلا - ندومبيلي - سكيب.

خط الهجوم : ستيفن بيرغويجن.

وتلقى فريق توتنهام هوتسبير الهزيمة في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.