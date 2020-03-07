رياضة | بعد تأهلهما لنصف النهائي.. أرقام وإحصائيات مُثيرة من مشوار الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهلهما لنصف النهائي.. أرقام وإحصائيات مُثيرة من مشوار الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأهلي تأهله رسميًا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع فريق ماميلودي صن داونز بنتيجة 1 / 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت في إياب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، مستفيدا من فوزه 2 / 0 في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ولحق الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك والذي صعد للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية، أمس الجمعة، متفوقا على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2، حيث فاز ذهابا 3 / 1، وخسر في لقاء الإياب بتونس 1 / 0.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث سبق وشارك في هذا الدور 15 مرة، تأهل للمباراة النهائية 12 مرة، بينما فشل في تجاوز هذا الدور 3 مرات منها انسحابه من البطولة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

أما الزمالك يخوض منافسات الدور نصف النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق وصعد لهذا الدور 9 مرات سابقة، حيث سبق وصعد لهذا الدور في 9 نسخ سابقة من البطولة الإفريقية، تأهل للمباراة النهائية 7 مرات، وفشل في تخطي هذا الدور مرتين فقط.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مشوار الأهلي والزمالك حتي التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

- الأهلي

خاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتي الآن، حقق المارد الأحمر 8 إنتصارات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، سجل لاعبوه 29 هدفا، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

لعب الأهلي 6 مباريات خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، فاز المارد الأحمر في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

يذكر أن من ضمن المباريات الستة للأهلي خارج ملعبه مباراته ضد إطلع برة بطل جنوب السودان والتي أقيمت على ستاد برج العرب، بناءا على رغبة المنافس والذي طلب خوض المباراتين في مصر.

أما على ملعبه خاض الأهلي 6 مباريات حقق فيها الفوز جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، سجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه هدف وحيد.

حقق الأهلي (كلين شيت) في 7 مباريات خلال مشواره بالبطولة الإفريقية هذا الموسم.

أكبر انتصار حققه الأهلي في مشواره بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء على حساب فريق إطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 9 – 0.

ويتصدر حسين الشحات قائمة هدافي الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي برصيد 5 أهداف.

جاءت نتائج مباريات الأهلي بالبطولة الإفريقية كالتالي:

دور الـ64

الأهلي 4 – 0 إطلع برة

الأهلي 9 – 0 إطلع برة

دور الـ32

الأهلي 2 – 0 كانو سبورت

الأهلي 4 – 0 كانو سبورت

دور المجموعات

الأهلي 0 – 1 النجم الساحلي

الأهلي 2 – 1 الهلال السوداني

الأهلي 2 – 0 بلاتينيوم ستارز

الأهلي 1 – 1 بلاتينيوم ستارز

الأهلي 1 – 0 النجم الساحلي

الأهلي 1 – 1 الهلال السوداني

دور الثمانية

الأهلي 2 – 0 ماميلودي صن داونز

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الأهلي 1 – 1 ماميلودي صن داونز

الدور نصف النهائي:

الأهلي × الفائز (الوداد و النجم الساحلي)

- الزمالك

خاض فريق الزمالك 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فاز في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

لعب الزمالك 6 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم، حقق فوز وحيد، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

يذكر أن من ضمن المباريات الـ 6 للزمالك خارج ملعبه كانت مباراته ضد ديكاداها الصومالي والتي أقيمت على ملعب برج العرب بناءًا على رغبة المنافس والذي طلب خوض المباراتين بمصر.

وخاض الزمالك 6 مباريات على أرضه فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 15هدفا، واستقبلت شباكه هدف وحيد.

حقق الزمالك (كلين شيت) في 7 مباريات خلال مشواره بالبطولة الإفريقية هذا الموسم.

أكبر انتصار حققه فريق الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، جاء على حساب فريق ديكاداها الصومالي بالفوز عليه بنتيجة 7 / 0 في ذهاب دور الـ64 من البطولة الإفريقية.

ويتصدر مصطفي محمد قائمة هدافي الزمالك في دوري الأبطال الإفريقي، برصيد 6 أهداف.

وجاءت نتائج مباريات الزمالك بالبطولة الإفريقية كالتالي:

دور الـ64

الزمالك 7 – 0 ديكاداها الصومالي

الزمالك 6 – 0 ديكاداها الصومالي

دور الـ32

الزمالك 1 – 2 جينيراسيون فوت

الزمالك 1 – 0 جينيراسيون فوت

دور المجموعات

الزمالك 0 – 3 مازيمبي الكونغولي

الزمالك 2- 0 أول أغسطس

الزمالك 1 – 1 زيسكو يونايتد

الزمالك 2 – 0 زيسكو يونايتد

الزمالك 0 – 0 مازيمبي

الزمالك 0 – 0 أول أغسطس

دور الثمانية

الزمالك 3 – 1 الترجي التونسي

الزمالك 0 – 1 الترجي التونسي

الدور نصف النهائي

الزمالك × الرجاء المغربي