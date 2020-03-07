رياضة | مواجهات قوية لبنى سويف والبنك والألومنيوم بدورى القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لبنى سويف والبنك والألومنيوم بدورى القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر الأحد، مباريات الجولة 17 للمجموعة الأولى، بالقسم الثاني.

ومن المنتظر أن تشهد تلك الجولة عدد من اللقاءات المرتقبة، يرصدها "الخليج 365 الرياضي" خلال السطور التالية :

1- الإعلاميين مع بنى سويف

يحل فريق بنى سويف المتصدر بقيادة حسن موسى برصيد 34 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الإعلاميين صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد صالح برصيد 18 نقطة، وحقق فريق بنى سويف الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2-البنك الأهلي مع طهطا

يستضيف فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 32 نقطة فريق طهطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مصطفى حكيم برصيد 10 نقاط ، وشهدت الجولة الأولى تعادل الفريقين بدون أهداف.

3- بترول أسيوط مع الألومنيوم

يلتقي فريق بترول أسيوط السابع بقيادة محمد عبد السميع برصيد 21 نقطة مع فريق الألومنيوم الثالث بقيادة ياسر الكنانى برصيد 32 نقطة، وحقق الألومنيوم الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

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4- تليفونات بني سويف مع شبان قنا

يواجه فريق تليفونات بني سويف السادس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 22 نقطة فريق شبان قنا الرابع بقيادة كمال الزين برصيد 30 نقطة، وحقق فريق تليفونات بني سويف الفوز بهدف دون رد بالدور الأول.

5- الفيوم مع سوهاج

يلعب فريق الفيوم العاشر بقيادة كرم جابر برصيد 15 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وحقق سوهاج الفوز بهدف في الدور الأول.

6- ديروط مع المنيا

يخوض فريق ديروط متذيل المجموعة بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 8 نقاط لقاء صعب مع فريق المنيا صاحب المركز الثامن بقيادة شديد قناوي برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، فوز المنيا 3-1.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 34 نقطة

2- البنك الأهلي 32 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 30 نقطة

5- سوهاج 22 نقطة

6- التليفونات 22 نقطة

7- البترول 21 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 18 نقطة

10- الفيوم 15 نقطة

11- طهطا 10 نقاط

12- ديروط 8 نقاط