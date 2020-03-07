رياضة | قائمة بيراميدز لمواجهة زاناكو بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بيراميدز لمواجهة زاناكو بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زاناكو في الثالثة عصر الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد دعدور

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خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.