رياضة | تفاصيل زيارة جماهير الإفريقي التونسي لبعثة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل زيارة جماهير الإفريقي التونسي لبعثة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض التقارير الصحفية التونسية أن مجموعة من جماهير الافريقي حرصت على زيارة مقر بعثة نادي الزمالك اليوم السبت.

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

وأهدى مجموعة من جماهير الافريقي قميص ناديهم إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحسب موقع "نسمة سبورت"، ورد عليهم أحمد مرتضى بإهداء قميص الزمالك لهم.

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ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية.