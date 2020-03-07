رياضة | أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي عن حزنه الشديد عقب وادع فريقه لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري. وقال موسيماني عقب نهاية المباراة :"حارس الأهلي أضاع وقتا كبيرا في اللقاء، وواجهنا فريقا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين". وأضاف :"لقد واجهنا الأهلي بمهاجم رابيد فيينا فالأهلي يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات أمثال ديانج ومعلول وغيرهم". وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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