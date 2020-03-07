رياضة | عاجل.. البرازيل تعلن مواجهة مصر وديًا في مارس الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرازيل تعلن مواجهة مصر وديًا في مارس الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني الأولمبي، في الإمارات استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الاتحاد البرازيلي، أن فريقه الأولمبي سيخوض المباراة بكامل نجومه أمام الفراعنة، والتي ستقام يومي 23 و29 مارس في أبوظبي، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي، إلى الإمارات يوم 22 من شهر مارس لخوض معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين، على أن تعود البعثة يوم 31 من نفس الشهر.

ويستعد الفراعنة الصغار لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، حيث يخوض الفريق عدة معسكرات خارجية يتخلله مباريات قوية استعدادًا للحدث الكبير.