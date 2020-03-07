رياضة | نتائج مواجهات الجولة 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مواجهات الجولة 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت السبت منافسات الجولة الـ 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التي تشهد صراع شرس لأندية الصدارة.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي المدينة المنورة بالاقصر، على نظيره فريق جمهورية دراو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.

فيما حقق فريق وادي النيل فوز غالي على نظيره فريق شبان اسنا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الوادي بسوهاج.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، مباراة نادي كيما اسوان، أمام نظيره فريق نادي النصر للتعدين، اللذان يتنافس ان على صدارة المجموعة.

وتعادل فريق مركز شباب الزهراء، أمام نظيره فريق نادي التحرير باسوان، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاقصر.

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وفصل التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة ابو الريش، أمام مركز شباب ادفو، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.

وتختتم مواجهات الجولة في الثالثة من عصر الأحد، بمواجهة فريق نادي الاقصر، أمام نادي الهلال، التي يستضيفها ملعب الاول.

ترتيب المجموعة الأولى

1_كيما 44 نقطة

2_التعدين 43 نقطة

3_الزهراء 43 نقطة

4_شباب ادفو 39 نقطة

5_المدينة المنورة39

6_الاقصر 35 نقطة

7_التحرير 24 نقطة

8_ابو الريش 20نقطة

9_وادي النيل 20 نقطة

10_الهلال10 نقاط

11_دراو 7 نقاط

12_شبان اسنا 7 نقاط