رياضة | القسم الثالث.. نتائج الجولة 23 للمجموعة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. نتائج الجولة 23 للمجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة 23 للمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

واصل فريق كفر الشيخ انتصاراته وتصدره المجموعة بتخطي فريق دسوق بهدفين دون رد، ليتربع علي قمة المجموعة برصيد 56 نقطة.

واكتسح فريق شباس الشهداء نظيره سيدي سالم برباعية مقابل هدف، وخسر اتحاد بسيون من سمنود بهدفين مقابل هدف.

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وعلي ملعب استاد طنطا نجح عثماثون طنطا تحت قيادة فنية جديدة في إعادة الإنتصارات بهزيمة مطوبس بهدفين مقابل هدف.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بين فريقي الحامول وسبورتنج كاسل، وبخماسية مقابل هدف نجح فريق صيد المحلة في الفوز علي مركز شباب الحنفي.

ترتيب المجموعة :-

1- كفر الشيخ 56 نقطة

2- صيد المحلة 50 نقطة

3- عثماثون طنطا 44 نقطة

4- الحامول 42 نقطة

5- سمنود 42 نقطة

6- سبورتنج كاسل 35 نقطة

7- شباس الشهداء 28 نقطة

8- دسوق 26 نقطة

9- الزعفران 24 نقطة

10- بلطيم 23 نقطة

11- مطوبس 23 نقطة

12- سيدي سالم 21 نقطة

13- اتحاد بسيون 19 نقطة

14- الحنفي 7 نقاط