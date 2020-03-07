رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من :-



حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو ميندي Advertisements خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز فينيسيوس جونيور - رودريجو. ويغيب عن القائمة داني كارفاخال وناتشو وإيسكو وهازارد للإصابة، وماركو أسينسيو لعدم الجاهزية، وقرر زيدان استبعاد الثنائي لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز بقرار فني.

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