رياضة | تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قام بإتصال هاتفي مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ليخبره بأنه يود حضور مباراة كلاسيكو "الليجا"، التي فاز بها المرينجي على برشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز تلقى مكالمة غير متوقعة من رونالدو قبل يومين من مباراة الكلاسيكو.

وأعلن الدوري الإيطالي سابقاً للتو تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي شجع الهداف التاريخي للملكي على العودة إلى القلعة التي كانت بيته على مدار 9 مواسم.

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فما كان من بيريز إلا أنه بدأ العمل على الفور للإعداد للزيارة التي لم يعلم بها سوى عدد قليل جداً من النادي، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الفكرة في البداية كانت منح النجم البرتغالي مقعداً بالمقصورة الرئيسية، لكن بما أن "الدون" لاعب نشط بين صفوف ناد آخر، كان الأفضل هو البحث له عن مكان أكثر تحفظاً.

وفي النهاية تقرر منح اللاعب مقعداً في مقصورة شرفية خاصة، واتفق الطرفان على أن تسير الزيارة بهدوء كي لا تسرق الأضواء من المباراة.

وحاول كريستيانو الوصول للملعب دون أن يلاحظه أحد، وهو أمر لم يتحقق بالشكل المراد ،قام العاملون في سانتياجو برنابيو بكل ما في وسعهم كي يصل اللاعب للمقصورة الرئيسية، دون أن يراه كم كبير من الجماهير.

وكان رونالدو سعيد بحضور الكلاسيكو، وسعدت أيضاً جماهير النادي الملكي بعودة النجم البرتغالي لبيته القديم، لتتلاشى بذلك توترات ماضية ارتبطت بالطريقة المفاجئة التي رحل بها "الدون" عن ريال مدريد بعد 9 مواسم بين جدرانه توج خلالها بكل شيء.