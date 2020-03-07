رياضة | إفريقيا تحت السيطرة.. الأهلي والزمالك يجتمعان في نصف نهائي الأبطال بعد 15 عاماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إفريقيا تحت السيطرة.. الأهلي والزمالك يجتمعان في نصف نهائي الأبطال بعد 15 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي تأهله رسميًا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله 1 / 1 مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه على صن داونز 2 / 0 في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليتفوق المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1 في مجموع نتيجة المباراتين، ويصعد للدور نصف النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه.

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ولحق النادي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك والذي صعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة على حساب فريق الترجي التونسي، حيث فاز ذهابا 3 / 1 وخسر ايابا 1 / 0.

وتعد هذه المرة الأولي الذي يتأهل فيها الأهلي والزمالك سويًا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ مشاركتهما بهذا الدور عام 2005، عندما تقابل الفريقين وجهًا لوجه، وفاز المارد الأحمر ذهابا وإيابا 2 /1، 2/0، وصعد للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة علي حساب النجم الساحلي.

ويلتقي الزمالك مع فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الأهلي الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.