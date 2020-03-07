رياضة | فوز بورتو وتعادل النوبة وهزيمة كهرباء الإسماعيلية ودمياط بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بورتو وتعادل النوبة وهزيمة كهرباء الإسماعيلية ودمياط بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مواجهات الأسبوع الثالث والعشرون، من منافسات المجموعة السابعة، بدوري القسم الثالث، عن فوز مستحق لفريق بورتو على حساب فريق سماد السويس، بثلاثية دون مقابل.

وحسم التعادل الإيجابي موقعة بورفؤاد مع النوبة، بهدف لكل منهما، وخسر مركز شباب أبو صوير من فريق سماد السويس، الهابط للقسم الرابع، بهدفين لهدف.

وحقق منشية الشهداء الفوز على حساب دمياط، بهدفين دون رد، وحقق غزل دمياط الفوز على بلدية الإسماعيلية بهدفين لهدف.

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وتعادل مركز شباب أبو شحاته مع فريق رأس البر 2-2 في موقعة كروية مثيرة.

وحقق فريق مركز شباب ميت الخولي مفاجأه بالفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 52 نقطة

2- بورفؤاد 50 نقطة

3- النوبة 49 نقطة

4- الكهرباء 39 نقطة

5- منشية الشهداء 38 نقطة

6- سماد السويس 35 نقطة

7- دمياط 32 نقطة

8- غزل دمياط 32 نقطة

9- ميت الخولي 27 نقطة

10- رأس البر 23 نقطة

11- أبو شحاته 20 نقطة

12- بلدية الإسماعيلية 18 نقطة

13- أبو صوير 13 نقطة

14- غزل السويس 10 نقاط