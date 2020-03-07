رياضة | أمرابط وحمد الله خارج التشكيل الرسمي للنصر أمام الفيصلي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمرابط وحمد الله خارج التشكيل الرسمي للنصر أمام الفيصلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول بلكرة بنادي النصر، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام الفيصلي، اليوم السبت، على ملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال، فيما يتواجد الفيصلي في المركز السادس، برصيد 31 نقطة.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للنصر أمام الفيصلي:-

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون - فهد الجميعة

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خد الوسط: بيتروس - مختار علي

خط الوسط الهجومي: يحيى الشهري - جوليانو - أحمد موسى

خط الهجوم: عبد الفتاح آدم

فيما يتواجد في قائمة البدلاء كلا من؛ وليد عبد الله، عبد الإله العمري، عوض خميس، عبد الرحمن الدوسري، عبد العزيز الدوسري، نور الدين أمرابط، خالد الغنام، عبد العزيز الجبرين، أيمن يحيى.