رياضة | فوز الخارجة وملوي وتعادل ناصر الفكرية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الخارجة وملوي وتعادل ناصر الفكرية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مباريات الأسبوع العشرون، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة حيث تعادل فريق أسمنت أسيوط، داخل ملعبه، علي فريق ناصر الفكرية بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب إستاد أسمنت أسيوط، ليتاهل رسميا لدوره الترقي.

وفاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق مركز شباب القيس، باربعه اهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب الخارجة بالوادي الجديد.

وفاز نادي ملوي خارج ملعبه ،علي فريق ابوتيج، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب ابوتيج.

وتعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي ، داخل ملعبه، مع فريق القوصية، بهدف لكل فريق وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر ملوي.

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وتعادل فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب سمالوط، سلبيا في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

وفاز فريق الوليدية، علي فريق الهنداو، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب الوليدية.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 45 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 36 نقطة

3- نادي ملوي 34 نقطة

4- القوصية 33 نقطة

5- ناصر الفكرية 30 نقطة

6- ابوتيج 28 نقطة

7- مركز شباب القيس 22 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 21 نقطة

9- الهنداو 20 نقطة

10- بني مزار 20 نقطة

11- مركز شباب الخارجة 20 نقطة

12- الوليدية 17 نقطة