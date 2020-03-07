رياضة | فوز الدخان والإتصالات والقومي وهزيمة وأكتوبر بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الدخان والإتصالات والقومي وهزيمة وأكتوبر بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثاني والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث. عن فوز الدخان على الصيد بستة أهداف نظيفة، سجلهما مصطفي مناع و هاتريك للاعب أحمد أمين (أوفا) وعلاء عباس وأحمد عطا، ليعلن الدخان هبوط الصيد رسمياً.

وفاز القومي خارج ملعبه على جولدي بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف القومي كلاً من محمد أشرف في الدقيقة 49 وعبد الغني عصام في الدقيقة 74، بينما أحرز اللاعب مصطفي أوسي هدف جولدي الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وفاز العياط خارج ملعبه امام البدرشين بهدفين سجلهما خالد علي وأحمد عمر. وفاز حلوان العام امام المعادي بهدف سجله اللاعب اسلام سيد في الدقيقة 96 من عمر المباراة اثر تمريرة مصطفي زايد لاعب الفريق.

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وخسر أبو النمرس امام الإتصالات برباعية نظيفة، وفاز الصف على حساب بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدفين، وخسر أكتوبر امام جينيس بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 58 نقطة

2- الاتصالات 53 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 30 نقطة

7- القومي 29 نقطة

8- الصف 28 نقطة

9- بشتيل 26 نقطة

10- جينيس 22 نقطة

11- العياط 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 14 نقطة