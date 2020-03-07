رياضة | بالأرقام.. كشف حساب "فايلر" مع الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب "فايلر" مع الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي في الصعود بالفريق الأحمر للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله 1 / 1 مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وتأهل الأهلي بقيادة "فايلر" مستفيدا من فوزه بنتيجة 2 / 0 على بطل جنوب إفريقيا في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بالقاهرة، ليتفوق المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1 في مجموع نتيجة المباراتين.

ماذا قدم "فايلر" مع الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تولي رينيه فايلر تدريب الأهلي في 31 أغسطس 2019، وقاد الفريق في 16 مباراة ببطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، حقق فيها الفوز جميعًا، ومنها فوزا اعتباريًا على الزمالك بنتيجة 2/0، ويتصدر الفريق ترتيب المسابقة المحلية برصيد 48 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ32 نقطة.

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وخاض "فايلر" مباراة وحيدة مع الأهلي في كأس مصر خاض ضد فريق بني سويف وفاز بنتيجة 3-1، وتأهل لدور الـ16 بالبطولة وسيواجه فريق الترسانة.

كما قاد الأهلي في مباراتين في بطولة السوبر المصري، فاز الأولي على الزمالك بنتيجة 3-2، بينما خسر الثانية أمام الفريق الأبيض بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قاد الأهلي في 10 مباريات، فاز فريقه في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وصعد بالفريق الأحمر لنصف نهائي البطولة القارية، وينتظر مواجهة الفائز من الوداد المغربي أو النجم الساحلي.

ويتطلع رينيه فايلر للتتويج مع الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013، ويحلم بالمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.