رياضة | إفريقيا تحت السيطرة.. العرب يحتكرون نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إفريقيا تحت السيطرة.. العرب يحتكرون نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد العرب لإحكام السيطرة من جديد عل المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الأهلي والرجاء في إقصاء الثنائي صن داونز ومازيمبي.

وتأهل لنصف النهائي كل من الزمالك المصري الذي تخطى الترجي التونسي حامل اللقب أمس الجمعة بعد أن خسر بهدف نظيف مستفيداً بفوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

كما تأهل الأهلي المصري على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهاباً بنتيجة 2-0 والتعادل إياباً 1-1.

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وانضم لهما الرجاء المغربي على حساب مازيمبي الكونغولي بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 2-0 والخسارة بالكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.

ويكتمل المربع الذهبي بفريق عربي رابع مساء اليوم السبت من لقاء النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد المغربي.

وانتهى لقاء الذهاب بالدار البيضاء بفوز الوداد بثنائية دون رد.

وكانت أخر نسخة قد شهدت رباعي عربي في المربع الذهبي موسم 2016 – 2017 الذي شهد تأهل 4 أندية عربية هي الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.