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الرجاء يتخطى مازيمبي ويضرب موعدًا مع الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة التي تلقاها أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريق عصر اليوم، السبت، على ملعب لوبومباشي، في إياب دور ربع النهائي للبطولة.

أحرز هدف مازيمبي الوحيد إسحاق تشيبانجو في الدقيقة 50 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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ولعب أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء، دور البطولة بتصديه لركلة جزاء من هداف البطولة جاكسون موليكا في الدقيقة 70 من المباراة.

واستفاد الرجاء من نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها بهدفين نظيفين لينجح في التأهل ويضرب موعدًا مع الزمالك في نصف نهائي البطولة.

ويقام لقاء الذهاب بين الرجاء والزمالك بالمغرب أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 8 أو 9 من الشهر نفسه.

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