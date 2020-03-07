شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتعادل الأهلي مع فريق صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي، ليستفيد من نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي 2-0 ويحجز مقعده في نصف نهائي البطولة. وكتب آل الشيخ على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد انتهاء المباراة مباشرة: «مبروووك.. الحمد لله».

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