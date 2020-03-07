شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع صن داونز ويحجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه صن داونز بطل جنوب أفريقيا إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

لعب الأهلي بطريقة دفاعية وفرض رقابة على مفاتيح لعب صن داونز، واعتمد على الهجمة المرتدة بحثا عن تسجيل هدف التقدم، الذي تحقق في الدقيقة 21 بعدما أرسل على معلول عرضية من كرة ثابتة حولها مابوي لاعب صن داونز في مرماه.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجل صن داونز هدف التعادل عن طريق ناسيمينتو تصل خلف الدفاع لزواني يسددها ويتصدى لها الشناوي لترتد لسيرينو ويودعها الشباك.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – على معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي – جيرالدو – جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

وأجرى رينيه فايلر التبديل الأول بحلول الدقيقة 55، بخروج جيرالدو ونزول حسين الشحات، والتبديلين الثاني والثالث بنزول محمد هاني وأيمن أشرف بدلا من محمود متولي وأليو بادجي.

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، منتظرًا الطرف الآخر من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي والتي انتهى لقاء الذهاب بفوز الوداد 2-0.