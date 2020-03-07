شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على بورنموث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره بورنموث بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
تقدم فريق بورنموث عن طريق هدافه الدولي الإنجليزي كالوم ويلسون في الدقيقة 9، وعادل النجم المصري محمد صلاح النتيجة لصالح فريقه بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 25 من صناعة الدولي السنغالي ساديو ماني.
وبعدها تكفل ماني نفسه بإحراز هدف التقدم للريدز في الدقيقة 32 بعدما انفرد بالمرمى من منتصف الملعب، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
وفي الشوط الثاني سيطر ليفربول على مجريات اللعب وصنع العديد من الفرص ولكن حارس مرمى بورنموث والقائمين تصدوا لكل الفرص لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.
بتلك النتيجة يعود ليفربول للانتصارات بعد أن تعرض للهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال والهزيمة الأولى بالدوري الجولة الماضية أمام واتفورد والهزيمة أمام تشيلسي في كأس الاتحاد، ويظل متربعا على قمة ترتيب بريميرليج برصيد 82 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الـ18.
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