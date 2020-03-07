ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

حول فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تأخره بهدف لفوز بهدفين لهدف، علي ضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل علي ملعب أنفيلد، في افتتاح منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.



افتتح كالوم ويلسون لاعب بورنموث أهداف المباراة في الدقيقة 9، وأدرك محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 25، وأضاف ساديو ماني هدف التقدم في الدقيقة 33.

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استحوذ لاعبي ليفربول علي مجريات المباراة بنسبة وصلت 75% وسدد لاعبوه 14 تسديدة مقابل 6 لبورنموث.

” أدريان – فان دايك – جوميز – أرنولد – ميلنر – تشامبرلين – فينالدوم – فابينيو – محمد صلاح – فيرمينو – ساديو مانى “.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 82 يعتلي بهم قمة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما توقف بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.