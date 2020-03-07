شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة الأهلي وصن داونز وصعود مثير للأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 انتهت مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وأهدر الأهلي العديد من الفرص الثمينة في مواجهة صنداونز في المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1 بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وصعد الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد فاز 2-1 بمجموع المباراتين. بتلك النتيجة تأهل الفريق الأحمر لدور نصف النهائي، بعدما نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، خلال لقاء الذهاب، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3/ 1، وينتظر المتأهل من الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.

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