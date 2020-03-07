شكرا لقرائتكم بعلامة النصر وقميص الأهلى.. ندي بسيونى: مبروك علينا الصعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت الفنانة ندى بسيونى الأهلى بعد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتى الذهاب والعودة. ينتظر الأهلى الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2020 . وحسم الأهلى تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية الأغلي للأندية من ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا على حساب صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تمكن الشياطين الحمر من التعادل ايابا 1-1 ، و الفوز ذهابا 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

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