شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى: الشناوى حارس عظيم يليق بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفنان نبيل الحلفاوى بأداء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بعد صعود المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي 3 – 1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة. وقال نبيل الحلفاوى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" الشناوي خلص فيه الكلام يليق بعرين الأهلي الذي طالما حرسه أبطال عظام". Advertisements ينتظر الأهلى الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2020 . وحسم الأهلى تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية الأغلي للأندية من ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا على حساب صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تمكن الشياطين الحمر من التعادل ايابا 1-1 ، و الفوز ذهابا 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

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