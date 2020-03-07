شكرا لقرائتكم عمر جابر: بيراميدز جاهز لتكرار الفوز أمام زاناكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمر جابر لاعب فريق بيراميدر، أن الفريق لن يركن إلى نتيجة مباراة الذهاب وسيهتم بالفوز مرة أخرى أمام زاناكو والعبور للدور نصف النهائي، مشددا على أن الفريق أمامه كذلك 3 مباريات هامة للغاية في الدوري لابد من الفوز بها كذلك من أجل الوصول لمكان أفضل في جدول الترتيب.

أضاف بأن المباراة لم تنته بالفوز في الذهاب وستنتهي مع الفوز بلقاء الغد والفريق لن ينظر لنتيجة الذهاب وسيهتم بالفوز، مشددا على أن تشاتشيتش وعبد الله السعيد قائد الفريق تحدثا مع اللاعبين بشأن ضرورة الفوز وعدك الراحة في مباراة الغد والتركيز على التأهل ومواصلة الانتصارات.

شدد على أن إصابته في لقاء الأهلي كان عبارة عن شد في أربطة الكتف وطوال شهر كامل خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وفضل المدرب أن يكون تأهيله في مصر مع الجهاز الفني وقبل لقاء الذهاب أمام زاناكو شارك في التدريبات الجماعية، ويشعر بتحسن كبير وقدرة على اللعب طبقا لرؤية الجهاز الفني.

عقد منذ قليل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم السبت، بأحد الفنادق بحضور ممثلى الناديين، ومسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدى بيراميدز الزى الأسود الكامل فى مواجهة زاناكو، على أن يرتدى حارس المرمى اللون البرتقالى.

وفى المقابل سيظهر فريق زاناكو بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة بيراميدز، على أن يرتدى حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان نحو ملعب الدفاع الجوى فى الواحدة ظهرا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصر الأحد.

ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفنى محمد صلاح إدارى الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادى، ومحمود حرب المدير الإدارى.

ويستضيف بيراميدز نظيره زاناكو بطل زامبيا فى الثالثة عصر غد الأحد باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الذهاب التى جرت بلوساكا عاصمة زامبيا سجلها على جبر ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز بإحرازه ركلة جزاء فى الدقيقة 67.

وطالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمى ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى، وأصبح بيراميدز أول نادى فى إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسى قارى جديد لم يتحقق فى البطولة منذ انطلاقها فى 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك.