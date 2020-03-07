شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الأهلى رد اعتباره أمام صن داونز وكنت أفضل الحاوى عن الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة مدافع الأهلى الأسبق إن المارد الأحمر رد اعتباره أمام صن داوانز الجنوب أفريقي بعد اقصائه من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتبن.

أشاد الصخرة بإدارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى للمباراة مؤكدا أنه تعامل مع الشوط الثاني تحديدا بشكل أكثر من ممتاز لافتا إلى أن السويسرى تدخل بشكل ناجح جدا في المباراة بتغييراته، لكنه كان يفضل مشاركة وليد سليمان بدلا من حسين الشحات، الذي شارك في محل جيرالدو الذي خرج مصابا.

أوضح مدافع الأهلى الأسبق أن محمد الشناوي، وباكاري جاساما حكم المباراة، هما نجما اللقاء.

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ينتظر الأهلى الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2020 .

وحسم الأهلى تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية الأغلي للأندية من ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا على حساب صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تمكن الشياطين الحمر من التعادل ايابا 1-1 ، و الفوز ذهابا 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.