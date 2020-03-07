شكرا لقرائتكم الخطيب يوجه 3 رسائل بعد التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد الخطيب بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا، وقطع خطوة مهمة في مشوار إحراز اللقب.
وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا.
وأكد أن التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.
تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر ، من حجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، بهدف لكل منهما ، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.
بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.
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