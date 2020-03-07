الخطيب يوجه 3 رسائل بعد التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب فريق صن داونز.

وأشاد الخطيب بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا، وقطع خطوة مهمة في مشوار إحراز اللقب.

وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا.

وأكد أن التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

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تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر ، من حجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، بهدف لكل منهما ، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.