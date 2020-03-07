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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائى دوري ابطال افريقيا

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت فى لوبومباشي بإياب ربع النهائى، ويضرب بذلك موعدا مع الزمالك فى نصف النهائى للبطولة القارية. واستفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي ليتأهل بمجموع 2-1. موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائى دوري ابطال افريقيا فيما كان الزمالك أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائى دوري ابطال افريقيا

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء أحد يومي 1 و2 مايو خارج مصر، في حين ستقام مباراة الإياب أحد يومي 7 و8 مايو في القاهرة. موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائى دوري ابطال افريقيا

تعد أول مواجهة عربية فى الدور قبل النهائى بين الزمالك والرجاء بعد صعود الفريقان بينما ينتظر الأهلى، منافسه في نصف النهائي حيث سيتحدد وفقا لنتيجة مباراة الوداد المغربى مع النجم الساحلى التونسى، التي تقام في التاسعة من مساء، السبت، حيث سيقابل الفريق الأحمر المتأهل من تلك المواجهة في نصف النهائي وفاز الوداد في ملعبه بالمغرب بنتيجة 2 / 0.

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