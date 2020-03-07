محمد هانى بعد تأهل الأهلى: هذا هو الطبيعى وأى شيء آخر "استثنائى"

جدة - عمرو شويل أكد محمد هانى ظهير أيمن الأهلى أن فريقه خاض مباراتين غاية في الصعوبة أمام صن داونز الجنوب أفريقى ذهاب وإيابا في دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

ونجح الأهلى في تخطى صن داونز بالفوز عليه ذهابا بإستاد القاهرة بثنائية نظيفة والتعادل معه في لقاء العودة بهدف لمثله ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة منتظرا الفائز من لقاء النجم الساحلى التونسى والوداد البيضاوى المغربى .

وأضاف هانى أنه صرح في اكثر من مناسبة انه كان يتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى بعد الخروج على يديه في الموسم الماضى من نفس الدور بهزيمة قاسية بخماسية نظيفة .

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وشدد ظهير الأهلى الطائر أن السفر المبكر لجنوب أفريقيا والتدريب لمدة أسبوع في مثل هذه الأجواء ساعدت اللاعبين كثيرا على التأقلم على الأجواء قبل المباراة وهو متا ظهر جليا وكان أحد الأسباب الرئيسية للفوز والعبور لنصف نهائي البطولة .

واختتم محمد هانى حديثه أن ما حدث اليوم هو الطبيعى وأن أي شيء أخر يعد أمر استثنائيا على منظومة النادى الأهلى ، مضيفا أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلى أعطى له تعليمات خاصة قبل نزوله مباشرة بغلق الجبهة اليمنى تماما نظرا لإعتمام موسيمانى المدير الفني لصن داونز عليها طوال المباراة .

حجز الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.